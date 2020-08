Nia Milano, l’azienda nata dal progetto di tre sorelle lucane, organizza la sua quarta sfilata. E sarà in Basilicata il 17 agosto

Ad Oppido Lucano è “Tempo di Moda”. Nia Milano, l’azienda nata dal progetto di tre sorelle lucane, organizza la sua quarta sfilata.

L’evento, che si terrà lunedì 17 agosto dalle ore 20.30 nella suggestiva cornice del Santuario della Madonna del Belvedere ad Oppido Lucano, avrà un format diverso dai precedenti, un po’ meno statico ma volto più all’estetica ed alla contemplazione della natura, quale madre che ospita l’essere umano e se ne prende cura. «Un ritorno alle radici della natura per così tanto tempo dimenticate – affermano Giulia, Teresa e Sonia Potenza – e che il Covid-19 ha prepotentemente fatto ritornare all’attenzione di tutti. La sfilata si svolgerà lungo la grande scalinata giubilare del Monte Belvedere, mentre il pubblico assisterà, assicurato sui seditoi assegnati, alla base della scalea». Il paesaggio lucano, scenografia naturale della sfilata, ospiterà inoltre una performance di ballo di un giovane artista oppidese, Andrea Palumbo, in coppia con Irene De Santis. Ulteriore novità aggiunta sarà la presenza della Fondazione Veronesi con l’iniziativa “Pink is good” il progetto dedicato alla lotta contro i tumori al seno che ha attivato una raccolta fondi con lo scopo di contribuire a promuovere la prevenzione e la ricerca di nuove terapie e nuovi farmaci. Nia porterà in scena sulla scalinata della Chiesa abiti dalle linee moderne, morbide, eleganti ma comode, dai toni pastello e con tessuti in seta e cachemire. Come da consuetudine ogni abito verrà accompagnato da accessori dallo stile antico, spille, camei, pendenti realizzati con materiali insoliti come la ceramica, l’ottone, il bronzo, tutti manufatti. Nel totale rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Coronavirus è obbligatoria la prenotazione all’evento, gratuito, che può essere realizzata in sede presso la Boutique di Oppido Lucano o al seguente numero di telefono: 3289396206.

FOCUS SU NIA MILANO – Tre sorelle di Oppido Lucano, Giulia, Teresa e Sonia Potenza. Giulia abita ad Oppido mentre noi altre due abitiamo a Milano, ormai dal 2010, ma ovviamente ogni estate torniamo ad Oppido a godere della sua bellezza e della famiglia. Con il passare del tempo, dopo studi accademici vari sulle Belle Arti e sulla sartoria artigianale, abbiamo pensato di metter su un progetto innovativo – chiamato appunto “NIA Milano” – che sintetizzasse le nostre competenze e le nostre aspirazioni e diventasse piano piano qualcosa di concreto. Insieme produciamo abiti sartoriali e gioielli in ceramica e bronzo, abbiamo un corner in un negozio dei Navigli ed un emporio dedicato esclusivamente al nostro marchio ad Oppido Lucano. Il termine NIA rappresenta il suono derivante dall’insieme dei nostri nomi, nel modo con cui lo pronunciavamo da bambine, così abbiamo deciso di tenerlo nel marchio in modo che rappresentasse la radice da cui tutto ha avuto origine.