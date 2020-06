Quali sono i giochi preferiti sulle piattaforme di gioco online?

Quando si parla di gioco d’azzardo il legame con il popolo italiano è quasi scontato: da sempre infatti entro i confini del nostro paese questa pratica è particolarmente apprezzata e diffusa. La costante innovazione tecnologica che ha colpito davvero qualsiasi settore non ha rappresentato un ostacolo per questo legame, ma anzi è andata a migliorarlo ed accrescerlo ulteriormente.

Negli ultimi anni sono infatti sempre di più le alternative presenti a livello virtuale anche per quel che riguarda casinò e scommesse: i siti protetti e legali come casinoonlineaams.com si moltiplicano e lo stesso comportamento caratterizza gli utenti, che sono sempre di più. Ma quali sono i giochi preferiti dagli utenti sulle piattaforme di gioco online? Ci sono delle sensibili differenze rispetto al gaming fisico?

I giochi preferiti sulle piattaforme online

Andando ad analizzare quali effettivamente sono i giochi più popolari e diffusi sul web, e comparandoli con i risultati relativi al gioco concreto e materiale, il risultato non è particolarmente inaspettato: le preferenze degli utenti non sembrano infatti mutare più di tanto, fatta eccezione per alcuni casi particolari. Insomma gli utenti non sembrano essere particolarmente influenzati dal cambio del supporto utilizzato, da questo punto di vista.

Al primo posto in questo speciale classifica c’è sicuramente un gioco classico, estremamente tradizionale e celebre in tutto il globo: il Poker. Questo gioco è talmente apprezzato da essere diventato nel corso del tempo una vera e propria icona dell’intero settore del gioco d’azzardo in generale. Il passaggio alla realtà online non ha modificato questa preferenza negli utenti.

Riscuotono in generale parecchio successo i giochi di carte, tant’è vero che tra i più apprezzati dell’intero settore troviamo una variante celebre dello stesso Poker, il Pai Gow, ma anche un gioco completamente diverso come il Black Jack: anch’esso è ormai uno dei più diffusi a livello mondiale, anche per quel che riguarda l’ambito fisico.

È però da notare la grande varietà che caratterizza gli interessi degli utenti: se è vero che i giochi di carte sono sempre assolutamente amati, troviamo comunque una grande diversità. I giocatori infatti fanno registrare numeri importanti anche su campi completamente diversi, dalla Roulette (compresa la specifica Ruota della Fortuna) alle iconiche Slot Machines.

Merita poi un capitolo a parte il Bingo, che sembra costituire l’unica vera e propria eccezione al discorso fatto in precedenza sugli immutati gusti degli utenti. Questo gioco infatti, estremamente diffuso in passato, ha trovato la via del tramonto nei luoghi fisici già da qualche anno. Diverso è invece il discorso per quel che riguarda le piattaforme online, là dove sembra essere incredibilmente apprezzato e fruito dai giocatori.

Casinò online: i motivi della crescita

In generale quindi i giochi preferiti sulle piattaforme di gioco online sono quelli che abbiamo appena elencato: si tratta ovviamente di una selezione di quelli che registrano i numeri più alti, che però prelude ad un settore molto più vasto e dettagliato. Ma quali possono essere le motivazioni alla base di un utilizzo così imponente e in costante aumento delle piattaforme virtuali?

Con ogni probabilità, la risposta a questo quesito risiede nella stessa natura del gaming online, se esso viene comparato al lato concreto del settore. Il passaggio al digitale ha infatti portato una serie di vantaggi incredibili per gli utenti, che rappresentano un notevole progresso rispetto ai luoghi fisici adibiti al gioco, se non altro in termini di comodità e immediatezza.

Giocare ad un casinò online significa infatti poter accedere a qualsiasi campo da gioco noi desideriamo, in ogni momento e ovunque: è chiaro che un simile vantaggio è stato percepito dall’utenza come una vera e propria rivoluzione, anche concettuale. La crescita del settore può essere facilmente spiegata quindi con queste stesse caratteristiche che sono proprie della realtà online.