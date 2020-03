Trading online: attività proficua o truffa?

Il trading online gode di un duplice aspetto: potrebbe rivelarsi l’attività giusta per incrementare il proprio capitale, o la scelta sbagliata che condurrebbe alla perdita dei propri risparmi.

In linea generale, è necessario affermare che il trading potrebbe concretamente essere fonte di rendimenti, ma solo se si seguono le strategie giuste e si studia per evitare di commettere errori, spesso legati all’inesperienza.

Purtroppo, molti traders vedono i propri desideri andare in fumo a causa della leggerezza con la quale affrontano la propria esperienza di trading. Per affermarsi in questo campo, è necessario impegnarsi e studiare costantemente.

Per coloro che si chiedono come si guadagna con il trading online , qui faremo un approfondimento basato sui pareri degli esperti, ponendo l’accento sulle scelte giuste da fare per partire col piede giusto.

Trading online: come ottenere risultati?

Per fare trading al meglio, è importante che ogni trader abbia un piano preciso da seguire, ben chiaro e proporzionato alle proprie disponibilità economiche.

Una volta studiati i mercati e gli asset che appaiono più adatti alle posizioni e ai rendimenti che si vogliono ottenere, sarà necessario scegliere l’intermediario con cui negoziare online.

Si tratta di una scelta fondamentale: non tutti i broker presenti sul Web garantiscono servizi efficienti, di qualità, e soprattutto, trasparenti. Purtroppo le truffe non sono rare in questo campo e, per tale ragione, bisogna verificare che la piattaforma selezionata goda dei requisiti fondamentali che ne attestano la serietà e l’affidabilità.

Prima di tutto, un broker affidabile gode delle certificazioni rilasciate da appositi enti di controllo dal calibro internazionale, il cui scopo è rendere i mercati trasparenti e tutelare l’interesse dei traders stessi. Si consiglia di scegliere broker ESMA, cioè quelli che rispettano le normative europee.

Dunque, la scelta della piattaforma giusta è il primo passo per evitare errori e avere concrete chances di ricavi grazie al trading online.

Trading online: gestione del rischio

La scelta della piattaforma non è tutto, poiché i risultati dipendono anche dal modo i cui i traders si approcciano ai mercati, agli asset e quali strategie adottano.

Prima di tutto, è bene esser consapevoli che nessun investimento è mai sicuro al 100%, ma è possibile adottare diversi escamotage per ridurre le probabilità di rischio.

In realtà, appare fondamentale, prima di passare alle strategie tecniche, affermare che un trader vincente è colui che riesce a gestire le proprie emozioni. Per prendere le decisioni giuste è necessario esser lucidi e non lasciarsi sopraffare dalla paura di sbagliare o operare pensando solo ai probabili guadagni.

Per i principianti sarebbe meglio iniziare da un conto demo, cioè una simulazione di trading, gratuita ed illimitata, in modo da comprendere il funzionamento delle piattaforme online e testare l’impatto delle strategie elaborate senza correre rischi reali. Infatti, in tal caso, il broker fornirà un credito virtuale da poter utilizzare fin quando non ci si sentirà pronti per passare al conto reale.

Un consiglio per gestire al meglio il rischio, adottato dai più grandi traders, riguarda la diversificazione: puntare ad asset diversi implica una maggiore possibilità di entrate.

Infine, ogni piattaforma di qualità offre diversi strumenti di cui usufruire per avere una gestione totale del capitale investito ed operare con consapevolezza. Ad esempio, lo stop-loss è un ottimo strumento da utilizzare per fornire al broker la cifra massima che si è disposti a perdere, in modo da non rischiare di perdere tutto.

Trading online: guadagni

Coloro che sono interessati a questa attività e cercano di sapere quanto guadagneranno, difficilmente troveranno ciò che cercano. Il motivo è semplice: i rendimenti variano in base all’attività dei traders, le posizioni che preferiscono (short o long) e la somma investita.

Potenzialmente, il trading potrebbe offrire rendimenti illimitati anche a coloro che partono da cifre basse, anche se potrebbe richiedere tempistiche più lunghe.

In qualsiasi caso, lo studio e la costanza sono fondamentali per ottenere vantaggi dai titoli o dagli asset più promettenti di mercato.

Guadagnare col trading significa darsi tempo e compiere le scelte giuste. Da questo punto di vista, non bisogna credere a false promesse di guadagno: diventare ricchi in pochi mesi col trading online non è possibile.

Le testimonianze di chi è riuscito ad affermarsi nel settore dimostrano che per incrementare il proprio capitale è importante scegliere il broker giusto, studiare approfonditamente i mercati e gestire, nel migliore dei modi possibile, il capitale da investire. Solo così, anche per i neofiti, negoziare online potrebbe essere fonte di soddisfazioni reali.