Le nuove disposizioni dell’AAMS per quanto riguarda il gioco online

A quanto pare, con l’attuale legge regionale della Basilicata il gioco pubblico rischia di sparire. Gli amanti di questo genere di passatempo possono tuttavia continuare a divertirsi con le opzioni che si trovano online.

Dall’1 gennaio 2020 gli appassionati dei casinò online e delle scommesse sportive devono sottoporsi a identificazione obbligatoria nei locali in cui si effettuano scommesse e nei siti online che si dedicano a questo genere di attività. Oltre a questa regola da inizio anno ne sono entrate in vigore altre; chi offre la possibilità di fare scommesse online deve ottenere obbligatoriamente la licenza dall’AMMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, che requisiti devono avere i casinò online sicuri?

Disporre di una sede o di un ufficio in Italia

Presentare alle autorità regolatrici una richiesta speciale per ottenere una licenza italiana

Avere una garanzia finanziaria di 1,5 milioni di euro

Pagare 350.000€ di tariffa all’AAMS

Connettersi ai server AAMS

È molto importante che i giocatori che decidono di registrarsi in un casinò online si assicurino che soddisfi i requisiti di un casinò online sicuro come la licenza AMMS.

I casinò online e i siti di scommesse che non rispettino queste regole e che non abbiano i requisiti appena descritti possono venire bloccati e le autorità italiane hanno stabilito diverse sanzioni per le aziende che violano la legge.

Per i giocatori il cambiamento principale è stato rappresentato dall’obbligo di fornire dati sulla propria d’identità all’atto di iscrizione alle piattaforme di gioco online. Questo passaggio in passato non era obbligatorio, bastava fornire la propria email ed impostare una password per creare un profilo personale. Ora ogni utente deve inviare una copia della propria carta d’identità entro 30 giorni dalla data di registrazione al sito per non vedere chiuso ed eliminato il proprio account.

Le autorità italiane si augurano che con questa misura si possa garantire la sicurezza totale dei dati personali dei giocatori e si riescano a ridurre possibili problematiche tra case di gioco e clienti.

Non bisogna quindi percepire questo nuovo passaggio all’atto di iscrizione come un ostacolo o un impedimento, al contrario va visto come un modo per proteggere il denaro che si gioca e tutelarsi da frodi, meglio quindi diffidare da siti che non richiedono il documento del giocatore all’atto di iscrizione, potrebbero non stare rispettando le regole imposte di recente dall’AAMS.

La sigla AAMS su un casinò online rappresenta un’autentica garanzia per tutte le persone che tentano quotidianamente la fortuna con giochi tradizionali come poker, roulette o slot machine online oppure che passano il loro tempo libere con le scommesse sportive. Su internet si trovano un’infinità di proposte ed offerte in questo settore, alcune delle quali tuttavia non sono legali. I siti di scommesse sportive e di gioco online più noti e famosi offrono senza dubbio tutte le garanzie necessarie per quanto riguarda la sicurezza, ma per un giocatore è comunque molto importante imparare a riconoscere i casinò online più affidabili.

Per giocare tranquilli basta assicurarsi che un sito di scommesse o un casinò virtuale, oltre ad avere il logo AAMS ben visibile abbia anche le seguenti caratteristiche:

Che offra metodi di pagamento affidabili e permetta di pagare con le carte di credito più comuni o con Paypal

Che cripti i dati e abbia un certificato SSL affinché nessun hacker possa intercettare i dati dei giocatori

Che offra un certo numero di giochi e non solo uno, la varietà è un indicatore di serietà e sicurezza di un sito di giochi online

Che regali bonus per cominciare a giocare scommettendo senza perdere soldi reali, inizialmente

