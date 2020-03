Trucco permanente: come funziona?

Sai cos’è il trucco permanente e come funziona? Sicuramente ne hai già sentito parlare perché si tratta di una tecnica con finalità estetiche molto in voga già da parecchi anni. Il trucco permanente si dovrebbe chiamare più precisamente semi-permanente per le ragioni che ti sveleremo qui di seguito. Per avere maggiori informazioni sull’argomento potresti dare un’occhiata su TruccoPermanente.it.

A cosa serve il trucco permanente e come funziona?

Il trucco permanente è l’applicazione sottocutanea di pigmento colorato. Serve ad ottenere lo stesso effetto del make up tradizionale ma con il vantaggio che non è rimovibile, o meglio, dura nel tempo e scolorisce dopo qualche anno. Per l’applicazione del trucco permanente ci sono varie opzioni e modalità che dipendono dalle necessità del cliente e da quali sono le sue aspettative dopo il consiglio degli esperti. Difatti si utilizza per eseguire l’eye liner perfetto, per rinfoltire e rimodellare le sopracciglia, per ridefinire le labbra o per coprire calvizie ed alopecie causate da disturbi, cicatrici, interventi chirurgici e traumi. Come vedi le finalità del trucco permanente sono tantissime per cui si rivela una soluzione ideale a tutti, uomini compresi. Ma perché ci si dovrebbe affidare al trucco permanente? Vediamo a chi è adatto.

Perché affidarsi al trucco permanente?

Molte donne si affidano al trucco permanente per avere un aspetto sempre curato ogni giorno, dal risveglio al rientro da lavoro. Altre lo utilizzano perché praticano sport e vogliono avere un viso curato senza problemi di scolature e rigature nere sul volto. Ci sono poi quelle persone le cui sopracciglia sono cadute definitivamente o si sono assottigliate al punto da snaturare lo sguardo e, infine, tutte le persone che sono stufe di applicare e rimuovere il make up quotidianamente e vogliono optare per una soluzione definitiva salva-tempo.

Quanto dura?

Il trucco permanente non è un tatuaggio, anche se è molto simile. Difatti consiste nell’applicazione sottocutanea di pigmenti di colore che danno un effetto naturale e ordinato tramite appositi strumenti dotati di microaghi. Effettivamente una certa somiglianza con il tatuaggio c’è ma le modalità di applicazione, i costi e le finalità sono del tutto diverse. Inoltre il tatuaggio resta sulla pelle a vita mentre il trucco semipermanente, se non ritoccato, tende a svanire entro qualche anno. La durata di un trattamento varia dalle due alle quattro ore e, in alcuni casi, può richiedere più sedute. Tutto dipende da soggetto a soggetto e dall’area da trattare.

È sicuro?

Ovviamente i materiali utilizzati dai centri specializzati sono altamente naturali e privi di controindicazioni ma bisogna prestare cautela rispetto a particolari casi specifici che saranno oggetto di consulenza da parte dello specialista. Quindi il miglior consiglio che possiamo darti è prendere appuntamento e conoscere tutti i dettagli in base alle tue esigenze per ottenere il miglior trattamento e rimodellare il tuo volto con una tecnica semplice, naturale e duratura.