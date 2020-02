Padre e figlio scoperti a tagliare alberi e rubare legna. Arrestati dai carabinieri a Muro Lucano

I Carabinieri della Stazione di Muro Lucano hanno arrestato in flagranza di reato un imprenditore agricolo di 52 anni ed il figlio 21enne, entrambi residenti in provincia di Salerno, responsabili di furto aggravato in concorso. Nel dettaglio, i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, all’interno dell’area boschiva di proprietà comunale in località “Torno”, attirati dal rumore delle motoseghe in azione, si sono inoltrati nella vegetazione ed hanno sorpreso i due uomini intenti a tagliare e trafugare del legname di cerro. All’arrivo della pattuglia i due soggetti avevano già abbattuto 25 alberi e caricato la legna, già sezionata, su di un fuoristrada pick up. L’immediato intervento dei Carabinieri, ha scongiurato l’ulteriore taglio indiscriminato di piante nell’area e gli accertamenti eseguiti hanno consentito di quantificare in circa 10 quintali il materiale legnoso tagliato. All’esito delle verifiche, le due persone sono state tratte in arresto. Ennesima riprova di quanto essenziale risulti essere il quotidiano controllo del territorio, azione costante che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno intensificando anche nelle aree rurali, finalizzate a preservare anche le zone più lontane dai centri abitati delle numerose realtà lucane e scoraggiare illecite azioni quale quella appena descritta.

comunicato stampa