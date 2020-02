Ruba all’interno delle automobili. La Polizia arresta un 39enne a Potenza

E’ finito in manette l’uomo che negli ultimi giorni aveva messo a segno alcuni furti a Potenza, asportando dall’interno di alcune auto oggetti di valore. L’arresto ad opera degli agenti della Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che sono intervenuti presso la rampa Leonardi (incrocio via Leoncavallo), a seguito di una telefonata al 113 che segnalava la presenza di una persona sospetta dopo un furto. Gli agenti della Polizia subito dopo sono riusciti ad individuare e bloccare un 39enne potentino che appena aveva asportato dall’interno di un’autovettura parcheggiata in Corso Garibaldi, uno zaino contenente un personal computer. A seguito degli accertamenti, come sottolineato dalla dott.ssa Francesca Leanza durante la conferenza stampa in Questura, sono risultati al 39enne potentino riconducibili altri furti in città, come quello nei giorni scorsi nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo, dove sono stati trafugati oggetti sacri. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

(si ringrazia per la foto Tony Vece)