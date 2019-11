Spogliatoi ripuliti dopo ogni trasferta. L’iniziativa dal grande rispetto e senso civico dell’AZ Picerno

Lasciare gli spogliatoi puliti, così come vengono ritrovati quando si mette piede al loro interno. E’ questa l’iniziativa intrapresa, anche quest’anno, dalla Società AZ Picerno. Una iniziativa che la società porta avanti già da diversi anni e in ogni trasferta, da quando la squadra militava nel campionato nazionale di Serie D. A partire dalla prima partita del campionato giocata a Castellammare di Stabia contro la Cavese, fino all’ultima giocata a Vibo Valentia contro il Rende, gli spogliatoi vengono ripuliti e sistemati. In ogni trasferta, quando tutti hanno abbandonato gli spogliatoi e sono pronti per la partenza, ci sono i magazzinieri, Pasquale Garofalo e Rocco Langone che, seguiti dal team manager Antonio Mele, si mettono all’opera e puliscono gli spogliatoi. Lasciano uno spogliatoio splendente, così come viene trovato prima della partita. Nessuna cartaccia o bottiglietta abbandonata per terra. Un ambiente ripulito, un grande gesto civico, che si vince o si perde. Ma è anche un segno di riconoscenza per l’accoglienza che ogni volta la squadra riceve. E l’AZ Picerno ricambia, impugnando a fine partita scope e palette per rispetto, educazione e senso civico.

Fonte: www.azpicerno.it