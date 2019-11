“Gesù è più forte della camorra”, venerdì a Brienza il parroco di Scampia don Aniello Manganiello

Venerdì 22 novembre, alle ore 10:30, nell’ambito dell’annuale iniziativa Campus d’autore, gli studenti dell’ITE “A. Falce” di Brienza incontreranno don Aniello Manganiello, prete anticamorra che presenterà il suo libro “Gesù è più forte della camorra”. Il libro, edito da Europa Edizioni, è il coinvolgente racconto di vita di don Aniello, storico parroco di Scampia e coraggioso prete di frontiera che si batte da oltre vent’anni per sconfiggere la camorra e a favore dei più deboli. Senza reticenze né ipocrisie. In modo radicale e spesso critico anche nei confronti di molte istituzioni che ancora oggi risultano assenti in molti territori “caldi” del Paese. Una figura esemplare sempre al fianco delle persone bisognose, che si mischia tra gli ultimi e si impegna con quotidiana perseveranza nella difesa della giustizia, ma anche nella ricerca di redenzione e dialogo con i camorristi di cui denuncia, al tempo stesso e senza indugio, l’azione criminale. Una figura quindi scomoda e spesso malvista in più contesti, senza escludere alcuni ambienti ecclesiastici. Questo diario raccoglie la testimonianza della sua intera missione che a partire dalle strade di Scampia (a Napoli) raggiunge attualmente gran parte del territorio nazionale tramite l’associazione “Ultimi contro le mafie e per la legalità” con l’intenzione di sottrarre soprattutto i giovani al sistema della criminalità organizzata, portando nelle strade più povere d’Italia la misericordia e la speranza in un futuro migliore. (Fonte: Basilicata24.it)