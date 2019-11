Asp Potenza, ecco le nuove procedure per la macellazione domiciliare dei suini ad uso familiare

Per consentire ai cittadini di continuare a mantenere la tradizione locale, nel rispetto nella normativa sanitaria di sicurezza alimentare vigente, l’ASP di Potenza con la collaborazione dei dirigenti veterinari territoriali, ha stabilito di rinnovare anche per il periodo invernale 2019-2020 la procedura di macellazione domiciliare dei suini. Le comunicazioni da parte degli interessati dovranno utilizzare l’apposito modello scaricabile sul sito dell’ASP di Potenza, dove vengono indicate anche le procedure da seguire (www.aspbasilicata.it). Il veterinario competente per territorio è contattabile telefonicamente (i recapiti telefonici sono indicati sul sito dell’ASP di Potenza) oppure è possibile telefonare alla UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale “Area B” al numero 0971/310382, ore 10:00 – 12:00, dal lunedì al venerdì)”. Cliccando qui maggiori info sul sito dell’Asp.