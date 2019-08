Scossa di terremoto 3.1 in provincia di Potenza e Salerno. Registrata in 28 Comuni

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata questa mattina, alle ore 7:31, in provincia di Potenza e Salerno. In particolare, i Comuni epicentro risultano essere Muro Lucano,Bella, Castelgrande, Rapone, Ruvo del Monte. La scossa è stata registrata ad una profondità di 7 chilometri dalla sala sismica dell’INGV. E’ stata ben avvertita da tantissimi cittadini, ma non si registrano danni a cose e/ o persone. La scossa inoltre, seppur in tono minore, è stata registrata a Ricigliano, Pescopagano, Balvano, Baragiano, Sant’Andrea di Conza, San Gregorio Magno, Santomenna, Castelnuovo di Conza, Laviano, Romagnano al Monte, Calitri, Conza della Campania, Ruoti, Colliano, Cairano, Buccino, Vietri di Potenza, Valva, Atella, Picerno, Filiano, Salvitelle e Avigliano.

Claudio Buono