Nel potentino. Scoperto con armi e droga in casa: in manette un 28enne di Barile

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melfi, nell’ambito di mirati servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza tesi alla prevenzione e repressione dei reati attinenti al possesso illegale di armi da fuoco ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area del Vulture – Melfese, hanno tratto in arresto un 28enne di Barile, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione illegale di una pistola e relativo munizionamento e ricettazione. In particolare, i Carabinieri, nel corso della serata di lunedì 5 agosto, hanno eseguito una perquisizione domiciliare in Barile presso la sua abitazione, rinvenendo 51 grammi circa di hashish, di cui parte già confezionata in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, oltre a denaro contante, presunto provento dell’attività di spaccio. L’ispezione dei luoghi ha permesso, inoltre, di rinvenire una pistola calibro 9, in perfette condizioni d’uso, completa di serbatoio e munizionamento, ben occultata nel doppio fondo di un divano, illegalmente detenuta. Il soggetto, all’esito degli accertamenti, è stato tratto in arresto ed il materiale rinvenuto sottoposto a sequestro penale. L’operazione di servizio, che si aggiunge a quella del 4 agosto scorso, quando i Carabinieri della Stazione di Lavello, hanno tratto in arresto altre due persone per detenzione di munizioni da guerra e di arma clandestina nonché di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, rientra in una mirata azione di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Potenza, finalizzata a prevenire e contrastare i fenomeni illeciti e i relativi indotti criminali.