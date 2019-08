L’omaggio di Sasso di Castalda al suo campione. Domenico Acerenza accolto trionfalmente in Piazza del Palio

“Sentici con te in ogni tua bracciata”, è il messaggio che la comunità di Sasso di Castalda ha lasciato a Domenico Acerenza. Serata più bella non poteva esserci per il giovane nuotatore, accolto martedì sera nella sua Sasso di Castalda davanti a centinaia di suoi concittadini in piazza del Palio, in un evento a lui dedicato, con un nuovo omaggio della comunità al suo campione, e la presentazione del primo fan club, nato attraverso la fan page di Facebook denominata “Mimmo Acerenza Fan Club”, o meglio anche #mimmobarracuda, il suo soprannome. In tanti hanno affollato il piccolo e grazioso auditorium all’aperto di Sasso di Castalda, in una serata condotta da Maria Antonietta Rotundo, una delle artefici, insieme ad un gruppo di amici e paesani di Domenico, dell’iniziativa. Acerenza è stato accolto in piazza e il suo ingresso è stato trionfante e degno di una grande accoglienza, sotto le note di “We will rock you” dei Queen. Piazza colorata con palloncini e bandiere tricolore. Una serata che è stata organizzata anche per gioire con Domenico, dopo il suo mese indimenticabile, visto che per la prima volta ha partecipato ai mondiali di nuoto che si sono svolti in Corea del Sud a Gwangju, dal 12 al 28 luglio. Per Acerenza, il 13 luglio uno storico quinto posto nella 5 chilometri di nuoto di fondo all’Expo Ocean Park di Yeosu, poi la medaglia di argento il 18 luglio nella staffetta mista sui 5 chilometri e infine ieri un sesto posto mondiale straordinario, nei 1500 metri stile libero. Nei giorni scorsi era stato il consiglio comunale, con il sindaco Rocchino Nardo e tutti i consiglieri, ad accoglie il giovane campione e congratularsi per gli ottimi risultati, con la consegna di una targa. L’altra sera è stata tutta la comunità. C’era tanta attesa in piazza del Palio per l’arrivo tra la gente del nuotatore delle Fiamme Oro Nuoto e del Circolo Canottieri Napoli, fresco della medaglia d’argento mondiale. Sulla sua pagina Facebook, verranno proposti i video sin da quando Domenico ha mosso le sue prime bracciate, fino agli ultimi successi. E aggiornerà quasi quotidianamente sulle attività del giovane campione. In poche ore, la pagina ha raggiunto quasi i mille “mi piace”. La serata si è conclusa con la medaglia d’argento conquistata ai mondiali e messa al collo da Acerenza. Non è mancata l’emozione per lui, salutato dall’applauso della sua Sasso di Castalda e i palloncini verdi, bianchi e rossi lasciati volare al cielo. Segno di quel tricolore che Acerenza ha portato in alto e che, ne siamo certi, continuerà ad onorare e portare sempre più in alto. L’orgoglio lucano, ed italiano, non più una promessa del nuoto, ma una certezza, dopo anni di sacrifici sta avendo i suoi risultati. E siamo solo all’inizio..

Claudio Buono