Dal 2021 al 2025 Torino ospiterà le ATP Finals

La notizia era nell’aria da un po’ di tempo ma nelle ultime settimane quello che sembrava essere un sogno irrealizzabile è divenuto realtà: Torino sarà la casa delle ATP Finals dal 2021 al 2025. Ma cosa sono le ATP Finals e perché la scelta di Torino è così importante per tutto lo sport azzurro?

Le ATP Finals: uno spettacolo unico

La ATP Finals rappresentano il meglio che il tennis moderno possa offrire. Andato di scena per la prima volta nel 1970 a Tokyo, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, questo torneo itinerante viene disputato tra i tennisti che hanno concluso la stagione nelle prime otto posizioni della classifica ATP. Per meglio intenderci, per importanza e prestigio, le ATP Finals vengono immediatamente dopo i quattro grandi Slam stagionali. Per la particolare modalità del torneo, tuttavia, le Finals sono considerate da molti addirittura più interessanti ed avvincenti degli Slam in quanto, come detto, vi prendono parte solo ed esclusivamente i migliori otto tennisti al mondo. Andate di scena nell’ultimo decennio alla “The O2 Arena” di Londra, le Finals hanno contribuito in modo esponenziale allo sviluppo e alla diffusione di uno sport che negli ultimi anni ha fatto registrare dei numeri record. Se è vero che l’Inghilterra è da sempre considerata la patria del tennis mondiale, soprattutto grazie Wimbledon che ogni anno incanta gli appassionati di mezzo mondo e che secondo le scommesse sul tennis anche in questa edizione vede come favoriti assoluti Djokovic e Federer, è altrettanto vero che l’aver ospitato a Londra un torneo come le ATP Finals ha fatto aumentare ancor di più l’interesse nei confronti di questo sport, in termini meramente economici e non solo.





Da Fognini a Sinner: l’importanza di questo evento

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una lenta e costante rinascita del tennis azzurro. Dopo aver trascorso più di un decennio senza riuscire a trovare dei tennisti che potessero ricoprire stabilmente le prime posizioni della classifica ATP, il vento sembra essere finalmente cambiato e sono diversi gli azzurri che stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per sognare in grande. Fabio Fognini, soprattutto, sin dalle sue prime apparizioni su un campo da tennis aveva lasciato intendere di avere le qualità per entrare quantomeno in TOP 10. Vuoi per qualche infortunio di troppo, vuoi per un carattere a dir poco fumantino, l’azzurro non era tuttavia mai riuscito ad esprimersi ad alti livelli. Nelle ultime stagioni, invece, qualcosa sembra essere cambiato e per lui stanno iniziando finalmente a giungere anche le vittorie in tornei importanti. Insieme a Fabio, i vari Berrettini, Sonego, Cecchinato, Sinner e Caruso stanno innalzando sempre di più il proprio livello di gioco e per i prossimi anni lasciano ben sperare tutti i tifosi italiani.

In un simile scenario, l’ospitare un torneo di importanza globale come le ATP Finals non potrà fare altro che bene a tutto il nostro movimento, sia per i tennisti di cui abbiamo parlato, sia per le nuove generazioni che avranno come obiettivo principale quello di giocare davanti al pubblico amico uno dei tornei più importanti al mondo.