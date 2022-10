Come funzionano le scommesse sul tennis

I siti di giochi d’azzardo hanno spesso un’area distinta per gli amanti delle scommesse sportive. Betfair scommesse Italia , ad esempio, ha un’ampia gamma di sport tra cui calcio, basket, tennis, rugby e molti altri sport di nicchia. L’obiettivo è offrire la possibilità agli scommettitori di poter reperire gli eventi live, scommettere su qualsiasi competizione e farlo in modo semplice e intuitivo. È in particolare il tennis ad attrarre sempre più utenti, merito del suo fascino eterno e degli ottimi risultati degli atleti italiani nelle gare nazionali e internazionali. Ma come funzionano le scommesse sportive?

Le quote tennis

Prima di iniziare a scommettere è necessario valutare alcuni parametri basilari come le quote e i range a esse correlati. Quando il range è tra 1.20 e 1.50 si parla di un rischio basso e il potenziale di vincita è basso. Quando il range è tra 1.50 e 2.00 si avanza di uno scalino per cui il rischio è medio e la vincita buona. Quando il range aumenta al 3.50, il rischio è alto così come la vincita. Infine, oltre i 3.5 si parla di rischio molto alto con un elevato potenziale di vincita. Chi scommette con la testa sa di non dover fare preferenze o puntare sulla fortuna, piuttosto è bene tenere conto di alcuni fattori che influenzano la partita come la tipologia del campo. Se è di cemento la pallina è tendenzialmente più veloce mentre sull’erba o sul campo rosso rallenta. I siti di scommesse hanno il pregio di offrire possibilità ben differenziate agli utenti, questi ultimi potranno puntare direttamente sul vincitore di una partita o su chi farà più ace, o ancora sulle partite vinte consecutivamente. Insomma, ci sono talmente tante sfumature che sarà simpatico mettersi in gioco e cogliere dettagli su cui pochi si soffermano.

L’importanza dei pronostici