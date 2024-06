Accueil lancia ConfrontaTariffe, il magazine online dedicato al mercato energetico italiano

La necessità di promuovere la competizione nel mercato energetico del nostro paese ha portato, a partire dal 2024, alla liberalizzazione e alla fine dei Servizi di Tutela, cioè delle forniture di energia elettrica e gas con prezzi e condizioni contrattuali definite da ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Questo ha innescato un progressivo e necessario passaggio dal mercato tutelato a quello libero, con milioni di clienti finali che si sono trovati (o stanno per trovarsi) nella condizione di dover scegliere in totale autonomia il proprio gestore e, di conseguenza, sottoscrivere da soli il proprio contratto di fornitura.

L’ingresso di nuovi attori nel mercato, se da un lato ha portato a offerte più vantaggiose e ad una maggiore varietà di scelta in termini di tariffe e servizi, dall’altro ha innescato tutta una serie di dubbi nelle persone che non hanno una conoscenza approfondita della materia.

In loro soccorso arriva però ConfrontaTariffe, un nuovo magazine online dedicato al mercato energetico italiano nato da un’iniziativa di Accueil, azienda con esperienza ventennale nel mondo del call e contact center, che offre servizi di CRM di altissima qualità e valore aggiunto puntando sulla qualità delle risorse umane, sulla tecnologia e sull’organizzazione.

Che cos’è ConfrontaTariffe

ConfrontaTariffe è prima di tutto un fornitore di notizie e approfondimenti sul mercato energetico italiano: grazie a un blog costantemente aggiornato e a news puntuali e dettagliate, permette a tutti i consumatori di essere informati non solo sulle tematiche più rilevanti (come normative, iniziative governative, strategie UE, step verso la transizione energetica, ecc.), ma anche sugli ultimi sviluppi in campo energetico (nuove tecnologie, energie rinnovabili, soluzioni innovative e digitali, ecc.).

Questo nuovo magazine online è anche un partner che offre casi studio, guide pratiche e best practice che svelano come aziende e i privati stanno, in concreto, affrontando la sfida della riduzione dei consumi energetici per risparmiare sulle bollette. In queste sezioni dedicate, vengono proposti consigli utili da cui poter prendere spunto per abbassare le spese di luce e gas, scegliere le tariffe più in linea con i propri consumi, passare a un altro fornitore, ridurre gli sprechi, fare scelte più green, ecc.

Inoltre, ConfrontaTariffe è anche un servizio di confronto tariffe, destinato sia ai consumatori privati sia alle aziende.

Come funziona il suo servizio di confronto tariffe

Il nuovo magazine online ConfrontaTariffe si propone anche come strumento per aiutare i consumatori a trovare le offerte più convenienti per luce e gas.

Grazie al servizio che consente di confrontare rapidamente e in modo semplice e chiaro le tariffe dei diversi fornitori attivi nel mercato libero, prima di andare a sottoscrivere il contratto, privati, grandi imprese e PMI possono scegliere con maggiore consapevolezza analizzando in anticipo costi, condizioni contrattuali, servizi inclusi e clausole.

Grazie a questo strumento, i clienti finali possono non solo ottenere un maggiore risparmio economico, ma anche avere la tranquillità di non sbagliare scelta e di non ritrovarsi con spese aggiuntive che non avevano considerato.