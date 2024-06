Inciampo, a Potenza la pizzeria di inclusione lavorativa per le persone che hanno concluso un percorso di riabilitazione per il trattamento delle dipendenze patologiche

Nasce a Potenza la pizzeria-bistrot “Inciampo”: un progetto di inclusione lavorativa per le persone che hanno concluso un percorso di riabilitazione per il trattamento delle dipendenze patologiche. La pizzeria, oltre ad offrire cibo gustoso e a km zero, rappresenta una possibilità di riscatto e di ripresa per le persone fragili. Il progetto è ad opera dell’associazione Insieme onlus, centro terapeutico-riabilitativo per le dipendenze. In questo episodio di Basilicata in Podcast abbiamo sentito Domenico Maggi e Maria Elena Bencivenga, rispettivamente direttore e presidente dell’associazione Insieme.

Ascolta il podcast cliccando qui.