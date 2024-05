Esposito-D’Agostino: Picerno batte Crotone 2-0 nella prima gara play-off

Vince il Picerno, grazie alle reti di capitan Esposito e di D’Agostino all’ultimo respiro. Battuto il Crotone nella prima partita dei play-off, davanti a un pubblico delle grandi occasioni. Mister Longo è costretto a lasciare in panchina il capocannoniere Murano per un problemino fisico. Per l’occasione in campo anche la VAR.

Al 23’ recupera palla a centrocampo capitan Esposito, che scende sulla sinistra e trova una traiettoria straordinaria gonfiando la rete della porta difesa da D’Alteri. La risposta del Crotone con Giron al 33’ che mette i brividi a Summa: la rasoiata di sinistro sfiora il palo. Esposito ci prova ancora al 40’, ma il suo destro a giro è impreciso. È bravo nel finale di primo tempo Summa ad uscire su due palle alte. Tumminiello ci prova con un pallonetto, ma recupera ancora Sunma. Si va negli spogliatoi sull’1-0 davanti agli occhi di patron Donato Curcio giunto dagli States.

Nella ripresa al 10’ perde palla il Picerno: gran botta dal limite di Di Stefano e ottima risposta di Summa in angolo. Esposito è costretto a uscire dal campo al 20’ della ripresa dopo aver subito un colpo, al suo posto D’Agostino. Controlla bene il Picerno che si porta più volte in avanti rischiando il raddoppio, e riuscendo a contenere senza problemi il Crotone. Alla mezz’ora preoccupazione per un petardo lanciato in campo dai tifosi del Crotone. Sotto il settore ospite intervento di Digos e addetti ai lavori. Girandola di cambi fino al 90’. Al 93’ gol annullato a Santarcangelo, fuorigioco confermato dal VAR. Ma poi recupera palla in difesa la squadra di Longo, Santarcangelo per Ceccarelli e poi per D’Agostino che gonfia la rete. Il Picerno può festeggiare davanti al Presidente e ai propri tifosi il passaggio del turno: prossimo match a Taranto.

Il sogno Picerno continua.

Claudio Buono