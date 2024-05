Basilicata in Podcast; Inventiamo una banconota, XI edizione. La giuria di Potenza ha selezionato i bozzetti delle scuole lucane, pugliesi e campane

Grande partecipazione per l’undicesima edizione del Premio della Banca d’Italia “Inventiamo una banconota”: un concorso per dare la possibilità a studenti e docenti di riflettere insieme sul valore delle banconote, considerate non soltanto come strumento di pagamento ma come veicolo di trasmissione di messaggi e di valori. Il tema scelto per questa edizione è stato ““Misurare la realtà. conto dunque sono”. Ben 1009 istituti italiani hanno presentato un proprio bozzetto per aggiudicarsi il premio in denaro destinato al rafforzamento delle attività didattiche.

La giuria lucana ha valutato 208 bozzetti provenienti dalle scuole di Puglia, Campania e Basilicata. Tra i nove bozzetti selezionati dalla giuria di Potenza (tre per le scuole primarie, tre per le secondarie di primo grado e tre per le secondarie di secondo grado) c’è quello realizzato dall’istituto d’istruzione superiore “Pitagora” di Montalbano. Mercoledì 8 maggio si terrà la premiazione delle scuole selezionate.

Ci parlano dell’iniziativa il dottor Gennaro Sansone, direttore della filiale di Potenza della Banca d’Italia e il professor Marco Fabiano, docente della scuola di Montalbano.

Ascolta il podcast cliccando qui.

Link al podcast: https://open.spotify.com/ episode/3GYuBeoQxkdPn5xcHVLLCg