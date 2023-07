“Investi a Vietri”, dalla torrefazione ai trasporti. A Vietri di Potenza cinque nuove attività imprenditoriali con il progetto del Comune

Grazie al progetto “Investi a Vietri”, messo in campo dall’amministrazione comunale, nel territorio di Vietri di Potenza – oltre alle due nuove attività commerciali già avviate negli anni scorsi – prenderanno il via altre cinque nuove attività produttive e/o imprenditoriali. È questo l’importante risultato del progetto voluto fortemente dall’amministrazione che, con l’avvio di queste nuove attività, farà in modo che anche il Polivalente di contrada Braide, una struttura di circa 2000 mq, sarà utilizzato con tre attività all’interno.

“Investi a Vietri” è una misura ideata dal Comune di Vietri di Potenza utile ad incentivare l’apertura di nuove attività imprenditoriali e ad incrementare l’occupazione nella comunità vietrese. La misura prevede i seguenti incentivi: comodato d’uso gratuito per cinque anni di un locale pubblico messo a disposizione dal comune di Vietri, incentivo economico di cinquemila euro, esenzione per due anni dal pagamento della Tari (tassa sui rifiuti).

“Mediante questo strumento oltre a garantire degli incentivi importanti per i giovani e per coloro che hanno intenzione di investire nel nostro

territorio stiamo mettendo a frutto in maniera virtuosa il patrimonio immobiliare dell’Ente in alcuni casi in stato di abbandono o addirittura fatiscente”, ha dichiarato il Sindaco, Christian Giordano, che ha aggiunto: “Grazie al progetto “Investi a Vietri”, per esempio, a distanza di 30 anni dalla realizzazione e a seguito del totale abbandono e della successiva ristrutturazione operata dalla nostra Amministrazione, il fabbricato denominato “polivalente” inizierà a funzionare ospitando tre attività imprenditoriali”.

Nello specifico, nel Polivalente ci saranno: una azienda che si occuperà di produzione di caffè artigianale prevalentemente orientata al canale OCS Vending torrefazione, un’agenzia di viaggi e turismo con attività di noleggio autobus/minibus con conducente e un’azienda di trasporto merci per conto terzi con una struttura per la gestione e lo stoccaggio delle merci. Invece, presso altri due locali di proprietà comunale, apriranno un Centro sportivo per attività ginnastica-ludico-sportive e una attività di tipo turistico (percorsi avventura e attività ludiche per bambini e famiglie).

Oltre alle cinque che hanno partecipato al progetto e ottenuto quindi l’ok a iniziare l’attività, ce ne sono già altre due che rientrano nel programma: una parafarmacia e un tatuatore.

“In un momento storico complicatissimo come quello che stiamo vivendo – ha aggiunto il Sindaco Giordano – ogni nuovo investimento sul nostro territorio rappresenta una speranza per il futuro”.