XVII edizione di AltroCinemaPossibile, il 5 marzo a Potenza primo appuntamento con “Gli orsi non esistono”

Primo appuntamento per la XVII edizione di AltroCinemaPossibile, il cinema dei diritti, rassegna ideata e curata da Zer0971 Associazione di Promozione Sociale.

Martedì 5 marzo alle ore 21 presso il Palazzo della Cultura in Via Cesare Battisti a Potenzah sarà proiettato: Gli orsi non esistono di Jafar Pahani con: Jafar Pahani, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri

Una strada e una coppia. Lui ha procurato per lei un passaporto falso per consentirle di espatriare ma quando la donna apprende che non partiranno insieme rifiuta di lasciarlo.

Uno “Stop” ci informa del fatto che si tratta di una scena di una docufiction che Jafar Panahi sta cercando di dirigere a distanza da un villaggio in cui il segnale è estremamente precario. Ma anche la vita in quel luogo è precaria.

L’ultimo film (per almeno sei anni) del pluripremiato regista Jafar Panahi che già nel 2010 aveva subito una condanna che prevedeva per venti anni l’impossibilità di girare film, espatriare ed avere contatti con i media.

Di recente però, essendosi recatosi alla Procura di Teheran per avere informazioni su un altro regista detenuto (Mohammad Rasoulof) è stato arrestato e condannato a sei anni di reclusione.

Ancora una volta, da artista che non si piega ai diktat del potere, riesce ad eludere tutti i vincoli e a consegnarci una sua riflessione sul cinema e sulla società iraniana.

Una storia d’amore così forte da chiedere di essere raccontata ma che, al contempo, finisce con il reclamare una ‘verità’ che anche il cinema più indipendente può faticare a cogliere nella sua essenza.

Premio speciale della giuria mostra del Cinema di Venezia 3 nomination NSFC 2023.

Per assistere alle proiezioni occorre munirsi della “AltroCinema Card” versando un contributo associativo di € 10 (ingresso film singolo: € 4) presso “Libreria Kiria” in Viale Dante n.88 o da Assurd in Vico Stabile (centro storico) a Potenza.

Per informazioni: info@zer0971.org Whatsapp: 351 0493109