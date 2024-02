A Bit 2024, Basilicata Today presenta il nuovo videodocumentario e le mappe Basilicata, Eccellenze Agroalimentari e Castelli di Basilicata

Promuovere la Basilicata, incantevole itinerario d’autore e le sue peculiarità a 360° per continuare a valorizzare questa incantevole regione in ambito nazionale e internazionale. Questa la mission dell’associazione Basilicata Today che nell’ambito della mostra evento itinerante Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche ha completato due nuovi progetti editoriali che promuoveranno territorio, cultura, turismo e agroalimentare Made in Basilicata. A Bit 2024, dal 4 al 6 febbraio, Il Direttivo dell’associazione culturale materana presenterà ufficialmente il video documentario fotografico e le nuove mappe denominati Basilicata, Eccellenze Agroalimentari e Castelli di Basilicata che promuovono il territorio e le peculiarità turistiche, culturali e agroalimentari di Matera, Potenza e delle rispettive province, in collaborazione con la Provincia di Matera, Enti e aziende lucane. Insieme ai nuovi prodotti editoriali saranno presentate due nuove tappe della mostra fotografica itinerante Basilicata, incantevoli itinerari d’autore che promuove le peculiarità turistiche, culturali e agroalimentari dell’incantevole Basilicata. Media partner: www.oltrefreepress.com ed i web magazine Itinerari e Agroalimentare d’Italia e Eccellenze Agroalimentari d’Italia.

Info: Ass. Basilicata Today tel . 329 1750151 – 347 5646074 e mail: basilicatatoday@libero.it