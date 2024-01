Ospedale San Carlo di Potenza, altro intervento unico in Italia: impiantato uno stimolatore periferico wireless in un ginocchio

Ancora esempi di buona sanità in terra lucana. All’Ospedale San Carlo di Potenza è stato eseguito per la prima volta in Basilicata, ed in altri pochi centri in Italia, un particolare e sofisticato intervento. Si tratta dell’installazione nel di un impianto di Stimolatore Periferico Wireless a livello del nervo infrapatellare in un paziente con dolore neuropatico al ginocchio sinistro, resistente a terapia medica e operata più di dieci volte senza successo. Ad operare il dott. Antonio Giardina, Direttore UOSD Terapia del Dolore AOR “San Carlo” Potenza e Coordinatore Rete Aziendale Dolore-Hub.

Claudio Buono