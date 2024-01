Domenica di sangue nel Potentino. Due incidenti a Paterno e Tolve, un morto e un ferito grave

Una domenica terribile in Basilicata. Una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferite a seguito di due incidenti che si sono verificati in mattinata. Il primo nei pressi di Galaino di Paterno, deceduto presumibilmente a seguito di un malore che ha causato poi un incidente. Si tratta di un parroco, don Antonio Petrone, che era in servizio a Marsicovetere.

L’altro incidente mortale si è verificato nella discesa che da località Pazzano porta al paese di Tolve. Anche in questo caso si tratta di un uomo, trasferito in eliambulanza all’Ospedale San Carlo di Potenza. L’uomo è in codice rosso e le sue condizioni sarebbero molto gravi. Anche per lui pare si tratterebbe di un malore alla guida.

Claudio Buono