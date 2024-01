Basilicata, il vino medievale dell’Appennino lucano. Una ricetta antica risalente ai tempo di Federico I

Prodotto artigianalmente come un tempo secondo una ricetta millenaria custodita nel museo archeologico della Val d’Agri, la “Polvere di Ippocrasso” è un vino speziato prodotto dall’agriturismo Parco verde di Grumento Nova

Una ricetta antica. Risalente ai tempi di Federico I e custodita presso il Museo Archelogico della Val d’Agri a Grumento Nova. È la ricetta del vino medievale Polvere di Ippocrasso, un nettare millenario che racchiude i profumi del vino, del miele e delle spezie sapientemente miscelati riscoperta grazie al lavoro di appassionati del buon cibo e del buon bere come i titolari dell’agriturismo Parco verde. Ancora oggi viene prodotto dall’agriturismo Parco verde come un tempo: a lotti da 20 litri con il sistema dei vasi comunicanti, ossia dal primo tino in acciaio, dove vengono inserite le spezie per profumare il vino, che cadono a cascata sul secondo, passando per i panni ed iniziando quindi il processo di filtraggio, fino ad arrivare all’ultimo stadio, il settimo, dove è perfettamente limpido. Una produzione rigorosamente artigianale. Probabilmente inventato da Ippocrate, il famoso medico del giuramento, che ne faceva largo uso, anche se non è stata ritrovata realmente la ricetta da lui manoscritta, come per il vermuth, altro vino medicamentoso. Di sicuro, dopo la morte di Ippocrate, questo vino scomparve per ben 1500 anni e venne ritrovato agli inizi dell’anno mille, e per questo vino medievale. Intorno al 1300 diventò il vino dei Templari durante le tavolate di convivio abbinato anche ad un dolce fatto con nocciole e zafferano. Stefano D’Aquino, titolare dell’agriturismo “Parco verde” ci racconta come nasce la Polvere di Ippocrasso.

Per saperne di più ascolta il podcast CLICCANDO QUI.