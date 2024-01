Un successo la 2^ Mostra di Avicoli Ornamentali: premiata Carlucci, unica donna allevatrice. Premi anche per altri a Grumento Nova

Un successo in località San Biagio di Grumento Nova per la 2^ mostra sociale a giudizio di avicoli ornamentali, organizzata dall’ARA, l’Associazione Allevatori Regionali della Basilicata, Due giorni dedicati all’avicoltura e agli avicoltori, con un programma ricco e con un centinaio di esemplari e diversi che sono stati premiati. La due giorni ha anche aperto le porte alle scuole e alle associazioni, con tanti alunni che hanno fatto visita ai locali. E’ stata anche l’occasione per tesserarsi all’AVI.Lu, Avicoltori Lucani.

Spiccano anche riconoscimenti importanti durante l’iniziativa, come quello ottenuto da Loredana Carlucci di Picerno, unica allevatrice donna, che ha fatto campione di razza con un Sabelpoot mille fiori Limone. Lei, insieme a Vincenzo Bianco oltre ad essere nel direttivo AVI.Lu, è anche nel direttivo FIAV Federazione Nazionale.

Lo stesso Bianco, allevatore di Grumento Nova, ha fatto oltre a vari campioni di razza e colorazione anche il best in show con un Austrolup blu orlata. Michele Viceconte (di Viggiano) ha fatto campione di razza e colorazione con le moroseta, Michele Bisignano (di Paterno) ha collezionato due campioni di razza Fenix, mentre Rocco Tofalo (di Sasso di Castalda) due campioni di razza un Brhama ed un Koshamo. Mimmo Vaccaro (Marsico Nuovo) oltre a vari campioni di razza anche il best in show. Riconoscimento anche per il presidente dell’AVI.Lu, Germino Pacifico di Potenza, che ha fatto un campione di razza con una Barbuta Anversa blu orlata. Erano quasi 100 animali in totale a partecipare all’iniziativa, che ha riscontrato molta curiosità e interesse.

Claudio Buono