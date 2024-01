Nasce in Basilicata “La Clinica dei paesi contro lo spopolamento”

Nasce a Guardia Perticara il centro di cura per i borghi che vivono un inverno demografico

I piccoli paesi così come i territori più marginali, soffrono di una grave patologia che si chiama spopolamento e che colpisce tutte le regioni dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, passando per la Basilicata. I sintomi sono facilmente riconoscibili: case abbandonate, serrande abbassate, negozi chiusi, popolazione sempre più anziana e poca fiducia nel futuro.

Si tratta di un quadro clinico complesso e preoccupante ma c’è chi sta lavorando per trovare una cura.

A Guardia Perticara, in provincia di Potenza, sta nascendo la Clinica dei paesi, un luogo in cui progettare strategie e iniziative a carattere nazionale per salvare i paesi dalla malattia che li sta portando all’oblio.

L’idea è di Pietro Micucci, dottore in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, professionista della comunicazione e con una lunga esperienza nel terzo settore.

Per ogni paese che sarà preso in cura verrà compilata una vera e propria cartella clinica con tanto di anamnesi, consulenze specialistiche e terapie sperimentali.

Insieme all’ideatore della clinica opera il direttore sanitario, Alessandro Turco.

Ascolta il podcast per conoscere il progetto per la cura dei piccoli paesi.

