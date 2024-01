Potentino, ticket non pagati dai cittadini. L’ASP recupera 300mila euro dopo gli avvisi bonari

A seguito della convenzione siglata a giugno 2022 tra la Azienda Sanitaria Locale di Potenza- allora diretta da Giampaolo Stopazzolo- e Agenzia delle Entrate che ha portato all’emissione di avvisi bonari per il recupero di somme dovute e non pagate dai cittadini per l’anno 2014 (riferito alle situazioni reddituali del 2013), alla data del 31.12.2023 sono stati recuperati crediti per circa trecentomila euro. I cittadini che si sono rivolti allo sportello, attivato in primis presso la sede Asp potentina di via Torraca, sono stati numerosi. In tanti, dopo aver avuto conferma della effettiva debenza delle cifre e aver accertato di aver commesso realmente errori nella compilazione del modulo di esenzione, spontaneamente hanno versato le somme dovute per il ticket rateizzandole così come previsto. Il dato consistente dell’incasso realizzatosi nei mesi di novembre e dicembre 2023 ha confermato l’efficace assistenza prestata all’utenza dagli sportelli informativi aperti su tutto il territorio aziendale i cui dipendenti- a cui è andato il ringraziamento della Direzione Strategica- hanno provveduto a soddisfare le richieste della numerosa utenza in maniera disciplinata e capillare fornendo ogni utile supporto ed informazione prodromica al pagamento.

Il recupero delle somme dovute, in adempimento agli obblighi di legge, proseguirà anche per l’annualità 2015 (situazione reddituale riferita al precedente anno) e parte del 2014 e sarà sempre relativa alle autocertificazioni rese in quell’anno per l’esenzione dal pagamento del ticket. Il recupero riguarda i soli soggetti che hanno beneficiato di prestazioni sanitarie in regime di esenzione e che a seguito del controllo incrociato dei dati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute, non sono risultati in possesso dei requisiti normativi per usufruire del regime di esenzione. Non si parla più di avvisi bonari ma di raccomandate con cui si chiederà di regolarizzare le prestazioni sanitarie fruite nell’anno 2014 anche da soggetti allora minorenni e quelle fruite negli anni successivi che, sempre in base ai suindicati accertamenti incrociati, hanno avuto esito negativo rispetto ai controlli effettuati. Il Direttore Generale della ASP, Antonello Maraldo, conferma e ribadisce “la massima collaborazione degli uffici a fornire informazioni e chiarimenti ai cittadini” tanto che rimarranno attivi gli sportelli informativi presso le sedi aziendali di Potenza (Via Torraca n.2) e presso le sedi distrettuali di Villa d’Agri, Senise, Lauria, Melfi e Venosa. Gli sportelli osserveranno i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e di pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimento allegando copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e della relativa documentazione a sostegno della propria richiesta inviando una pec (solo per i possessori di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata) all’ indirizzo protocollo@pec.aspbasilicata.it oppure una mail all’indirizzo recuperoticket@aspbasilicata.it.