Baragiano Scalo, “La voce degli Angeli” strappa applausi in Chiesa nella seconda edizione del concerto natalizio

“Accendi una candela per la pace, accendi una candela per l’amore, accendi una candela che brilli in tutto il mondo con la speranza che il nostro desiderio di pace un giorno si avveri”.

Queste le parole di speranza che hanno dato inizio al concerto del coro “La voce degli Angeli”, che ha visto protagonisti numerosi bambini nella chiesa San Gerardo Maiella di Baragiano Scalo. Un concerto di Natale giunto alla seconda edizione, molto partecipato, con le splendide voci dei bambini seguiti dalle insegnanti di canto Maria Losasso e Veronica Russo, con la sempre pronta disponibilità e collaborazione di don Josè Conti, battezzato in paese il “don dei Bambini” da quando, circa due anni e mezzo fa, è arrivato tra la comunità. Apprezzato da tutti, sta facendo molto per i bambini e per il sociale.

“Apriamo con una considerazione, in un mondo talmente evoluto – ha sottolineato il parroco – i bambini non avrebbero dovuto imparare il significato della parola guerra dai libri di storia? Purtroppo non è così, anche loro hanno dovuto conoscere questo terribile mostro. Di sicuro loro non hanno la forza di combatterlo, ma tutti insieme in coro possono cantare il loro desiderio di pace”.

“I bambini – ha concluso tra gli applausi – sono il nostro futuro, una risorsa che si deve coltivare nel presente con la creazione dei giusti presupposti idonei per una crescita in linea con la loro vitale natura”.