Lotteria Italia, quattro biglietti vincenti in Basilicata. Sono tutti nel Potentino

La Lotteria Italia porta la fortuna anche in Basilicata, dove nel Potentino sono quattro i biglietti vincenti venduti. A Potenza, Melfi, Rionero in Vulture e Paterno. In totale, i 210 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023 suddivisi in tre categorie. Nel Potentino venduti i biglietti di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Il biglietto vincente del primo premio di 5 milioni è stato venduto a Milano, il secondo da 2,5 milioni di euro sull’autogrill a Campagna nel salernitano, sull’A2 del Mediterraneo in direzione nord. Dal momento della loro pubblicazione sul sito dei Monopoli decorrerà il termine di 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti. Le modalità per riscuotere i premi corrispondenti sono indicate nel “Regolamento per l’assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2023” sul sito dell’Agenzia adm.gov.it.

redazione