Servizio Civile con l’UNPLI Basilicata, candidature aperte per 101 posti

Nell’ambito del bando 2023 di Servizio Civile Universale, l’UNPLI Basilicata comunica l’apertura delle candidature per il progetto “Lucania: tra memoria storica e folclore”, iniziativa che offre a 101 giovani l’opportunità unica di esplorare e valorizzare il ricco patrimonio storico, artistico e culturale della Lucania, operando presso le Pro Loco associate.

Questo programma, della durata di 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali distribuite su sei giorni, permette ai giovani di partecipare attivamente alla promozione delle ricchezze culturali della regione, offrendo loro anche un’importante occasione di crescita personale e professionale. Gli operatori volontari riceveranno un assegno mensile di € 507,30.

Vito Sabia, Presidente dell’UNPLI Basilicata, sottolinea l’importanza del Servizio Civile Universale come percorso formativo unico e prezioso, nonché strumento fondamentale per lo sviluppo personale e professionale dei giovani, essenziali per il progresso culturale, sociale ed economico delle comunità.

Per partecipare, gli interessati devono avere tra i 18 e i 28 anni. Il progetto è aperto a tutti, senza la necessità di possedere un diploma di maturità.

Le domande vanno presentate online attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro le ore 14:00 del 15 febbraio 2024.

Questa iniziativa mette in luce l’importanza delle Pro Loco UNPLI di Basilicata, che si distinguono come le uniche Pro Loco nella regione ad accogliere operatori volontari nell’ambito del bando SCU 2023. Ciò testimonia il loro impegno incessante nel promuovere e valorizzare il ruolo dei giovani del territorio lucano, in qualità di sostenitori delle comunità locali. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale dell’UNPLI Basilicata o di contattare direttamente le Pro Loco partecipanti.