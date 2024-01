Saldi al via oggi in Basilicata per due mesi

Inizieranno oggi 5 gennaio i saldi in Basilicata. Lo ha reso noto Confcommercio diffondendo il calendario delle vendite promozionali invernali regione per regione che sono partiti in Valle d’Aosta il 3 gennaio, e proseguiranno per 60 giorni, concludendosi il 2 marzo. Seguono poi molte altre regioni con inizio fissato al 5 gennaio, tra le quali oltre alla Basilicata ci sono l’Abruzzo, la Calabria, la Campania, l’Emilia-Romagna, la Liguria, la Lombardia, il Molise, la Sardegna, la Toscana e il Veneto. Queste regioni prevedono un periodo di saldi della durata di 60 giorni, con termine tra il 4 marzo e il 6 marzo.

Altre regioni, come il Friuli Venezia Giulia, prolungheranno il periodo di sconti fino al 31 marzo. Nel Lazio, invece, i saldi si protrarranno per 6 settimane, terminando a metà febbraio. La Liguria ha stabilito una durata di 45 giorni, con conclusione fissata al 18 febbraio. In Piemonte i saldi inizieranno sempre il 5 gennaio, ma si estenderanno per 8 settimane, con chiusura a metà marzo. In Puglia, invece, il periodo di sconti si concluderà il 28 febbraio. Mentre in Sicilia, la durata dei saldi è prevista fino al 15 marzo, e nell’Alto Adige, i saldi invernali sono suddivisi tra comuni non turistici, che vanno dal 13 gennaio al 10 febbraio, e comuni turistici, con inizio il 24 febbraio e termine il 23 marzo. Trento, infine, prevede un periodo di saldi della durata di 60 giorni, con il periodo libero a discrezione dei commercianti.