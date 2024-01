A Baragiano di scena la musica leggera. Stasera l’evento con l’Unicef per sostenere la campagna di malnutrizione infantile

Per il secondo anno consecutivo. l’Amministrazione Comunale di Baragiano organizza nell’auditorium della Scuola dell’infanzia e primaria di Baragiano Scalo, venerdì 5 gennaio 2024, dalle ore 20,00, un concerto di musica leggera per raccogliere fondi per le campagne UNICEF che combattono la malnutrizione infantile e soccorrono con kit di sopravvivenza le bambine e i bambini vittime delle guerre nella striscia di Gaza, in Ucraina, in Siria, Somalia e in tante altre parti del mondo.

Le canzoni pop e rock degli anni ‘70, ‘80 e 90 saranno la colonna sonora di una serata di musica dal vivo dei complessi che suoneranno e canteranno sul palco dell’auditorium della scuola. Si esibiranno P-iccola O-rchestra D-istratta con: La Grange, Svalutation, Call me…. The Best Song con Il tempo di morire, Non è tempo per noi, Je so pazz…. H.T.B. con Confortablym numb, Love me two times, Personal Jesus…

E ricorderemo Lucio Battisti e Adriano Celentano, gli anni del boom economico, e quelli del terrorismo, Woodstock e la musica dei figli dei fiori, “Grease” e i Beatles.

Gli anni 80 sono quelli dei cinepanettoni di “Vacanze di Natale” e “Un estate al mare” delle canzoni di Pino Daniele e Luciano Ligabue. E non è vero che “Non è tempo per noi che non ci svegliamo mai/ che abbiamo sogni troppo grandi e belli sai” perché è sempre tempo per le persone che sono capaci di fare il bene, che sanno regalare con la musica un sorriso a tante bambine e bambine che soffrono e hanno bisogno di speranza.

Mario Coviello, presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Potenza