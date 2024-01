Satriano di Lucania, Teatro Anzani: si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale. Al via stasera con la tragicommedia “I Mezzalira”

E’ tutto pronto per “La magia del Teatro”, la stagione 2023/24 del Teatro Anzani, organizzata dal Comune di Satriano con la direzione artistica di Domenico De Rosa. Saranno sei gli spettacoli, in programma da questa sera 5 gennaio al 24 marzo, che fanno parte di questo cartellone che presenta una offerta variegata e di qualità. Ad inaugurare la stagione, venerdì 5 gennaio alle ore 21:00, sarà “I Mezzalira: Panni Sporchi Fritti in Casa” (Teatro de Gli Incamminati), scritto da Agnese Fallongo e diretto da Raffaele Latagliata, con Agnese Fallongo, Tiziano Caputo e Adriano Evangelisti.

Protagonista dello spettacolo è la famiglia Mezzalira, che, nonostante il consiglio di mantenere i segreti dietro le mura domestiche, si trova ad affrontare segreti, tabù e non detti che emergono in una serie di eventi sfortunati, costringendola a confrontarsi con il mondo esterno. La storia è raccontata dal personaggio di Giovanni Battista Mezzalira, soprannominato “Petrusino”, il più giovane della famiglia, che, da adulto, ricostruisce la sua vita attraverso ricordi all’interno della casa familiare, esplorando luci, ombre e colpi di scena.

Lo spettacolo, un mix di thriller e commedia all’italiana, invita gli spettatori a osservare la vita di una famiglia comune, cercando di riconoscere il proprio passato e ricostruire la propria storia personale. La scenografia astratta e essenziale, realizzata da Andrea Coppi, offre un ambiente senza tempo, mentre i costumi di Daniele Gelsi riflettono uno stile simile. La narrazione si arricchisce di contrappunti sonori e di musica eseguita dal vivo, contribuendo a creare atmosfere e suggestioni, sottolineando la profondità emotiva della storia.

La stagione teatrale di Satriano di Lucania proseguirà il 25 gennaio con “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, nella versione di Progetto U.R.T. con la regia di Jurij Ferrini, mentre il 4 febbraio il Teatro Anzani accoglierà “La Gloria” di Fabrizio Sinisi, opera, vincitrice del premio Forever Young 2019/2020, che narra un capitolo poco conosciuto della vita di Adolf Hitler.

Il 25 febbraio sarà la volta della commedia brillante “Arte” di Yasmina Reza, con la regia di Alba Porto seguita il 9 marzo da “En un tango la vita”, spettacolo di tango argentino originale con orchestra dal vivo. Chiuderà la stagione, il 24 marzo, “L’estinzione della razza umana” di Emanuele Aldrovandi, una tragicommedia che riflette sulla pandemia e offre uno sguardo ironico e grottesco sul nostro presente.

La stagione teatrale è organizzata dal Comune di Satriano di Lucania con la collaborazione dell’Associazione Piccoli Teatri e con il contributo del Programma Operativo Val d’Agri.

Tutte le info sono disponibili sul sito dell’ente www.comune.satriano.pz.it.