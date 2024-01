Tito, ladri tentano furto in un tabacchino in pieno centro. Ma fuggono a mani vuote

Non solo a Satriano di Lucania. I ladri la scorsa notte hanno tentato un furto anche a Tito, e anche in questo caso in pieno centro abitato. Preso di mira un tabacchino situato in via Vittorio Emanuele. Almeno due i ladri riprese dalle telecamere che per oltre dieci minuti hanno tentato di scassinare la saracinesca per entrare. Ma quest’ultima ha retto e il colpo non è andato a fine. Pur di entrare, i ladri hanno distrutto anche un marmo situato a terra all’ingresso della tabaccheria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Tito per i rilievi del caso. Acquisite anche le immagini delle telecamere, utili alle indagini immediatamente avviate. Potrebbe trattarsi della stessa banda che nella stessa notte ha messo a segno tre furti nella vicina Satriano di Lucania.

Claudio Buono