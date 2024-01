Razzia dei ladri a Satriano di Lucania. Messi a segno tre colpi in altrettanti bar nel centro del paese

Anno nuovo, ma non migliorano le cose in tema di sicurezza anche nei piccoli paesi, dove i ladri nel Potentino ritornano subito a colpire. Sono ben tre le attività commerciali colpite a Satriano di Lucania la scorsa notte. Due bar e un circolo ricreativo oggetti della furia dei ladri, che sono riusciti a entrare all’interno e portare via – in un caso – la cassa per intero, e in altri casi soldi, seppur pochi euro, alcuni prodotti ed espositori di cioccolate e varie. I furti sono avvenuti presumibilmente tra le ore 3 e le 4 della scorsa notte, in pieno centro.

Uno dei bar è situato in Piazza Umberto Primo, l’altro non distante e l’altro ancora nei pressi del centro storico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Satriano di Lucania, che hanno fatto i rilievi del caso. Sarebbero almeno in tre i ladri. Le telecamere di videosorveglianza comunale potrebbero fornire elementi importanti ai militari dell’Arma, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire ai ladri.

Claudio Buono