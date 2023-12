Potenza, uomo trovato morto a terra in strada. Indaga la Polizia

Si indaga a Potenza per la morte di un uomo, il cui corpo è stato ritrovato nelle scorse ore privo di vita nei pressi di via Mazzini. Stando alle prime indiscrezioni, l’uomo sarebbe precipitato da una palazzina, finendo in strada a pochi metri dall’ingresso da un bar. Prende quota, quindi, la caduta accidentale mentre l’uomo, 70 anni, forse stava facendo delle pulizie dall’appartamento della palazzina dove viveva. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte delle persone che erano in zona. Ma purtroppo, l’uomo è morto sul colpo. I sanitari del 118 Basilicata Soccorso non hanno potuto altro che constatare la morte del 70enne. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato tutti gli accertamenti e le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto.

Claudio Buono