Il ruolo attivo della Provincia di Potenza per Dubai Cop 28

Quello raggiunto a Dubai è un accordo storico che stabilisce il 2050 come l’anno in cui l’umanità abbandonerà definitivamente l’uso dei combustibili fossili. Questo accordo segna un passo significativo nella lotta ai cambiamenti climatici e nella transizione verso un futuro energetico sostenibile.

La Provincia di Potenza ha svolto un ruolo attivo nella fase preparatoria della COP 28, partecipando il mese scorso al Global Resilience Forum, un programma delle Nazioni Unite che vede la partecipazione di alcuni Enti Locali, tra cui la Provincia di Potenza, unico in Italia. Al forum vi ha partecipato il Consigliere Michele Giordano, in qualità di presidente della Commissione Ambiente, l’Ingegnere Attolico, responsabile dell’ufficio pianificazione, il Capo della Polizia Provinciale, Pasquale Ricciardella e il Segretario Generale, Giovanni Conte.

La Provincia di Potenza ha dimostrato un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici. Attraverso politiche innovative e azioni concrete, stiamo compiendo progressi significativi nella transizione verso un futuro energetico sostenibile. Durante il Global Resilience Forum, abbiamo condiviso le nostre esperienze e le migliori pratiche sviluppate, contribuendo così a un dialogo internazionale più ampio sulla sostenibilità.

La delegazione della Provincia di Potenza si impegna a portare avanti l’esperienza e la conoscenza acquisite nel campo della resilienza, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza e cooperazione tra tutte le parti interessate.

Continueremo a lavorare con determinazione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nell’accordo di Dubai e per garantire un futuro sostenibile per le generazioni future.