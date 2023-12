Potenza, il 34enne Commissario Capo Vincenzo Verrone è il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Polizia

E’ il Commissario Capo della Polizia di Stato Vincenzo Verrone il nuovo dirigente della Squadra Mobile potentina. Napoletano, classe 1989, il predetto funzionario proviene dalla Questura di Firenze dove ha ricoperto l’incarico di Funzionario addetto – Responsabile della IV Sezione della Squadra Mobile e succede al Vice Questore della Polizia di Stato Marco Mastrangelo traferito alla Questura di Foggia. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza presso l’Università “Federico II” di Napoli, ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Il 7 settembre 2017, dopo aver superato il concorso pubblico per il conferimento di 80 posti da Commissario, è entrato nell’Amministrazione della P.S. come frequentatore, presso la Scuola Superiore di Polizia, del 107° Corso per Commissari della Polizia di Stato. Il 1° aprile del 2019 gli è stata assegnata, come prima sede, la Questura di Firenze dove ha ricoperto l’incarico di Funzionario addetto presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e successivamente quello di Funzionario addetto alla Squadra Mobile.

A presentare il funzionario, nel corso di una conferenza stampa tenuta in Questura, è stato il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari affiancato, nell’occasione, dal Funzionario Portavoce Commissario Capo Ludovica Strano a cui, a seguito di una riorganizzazione interna, è stato conferito anche l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che va ad unirsi a quello di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione rivestito sin dal suo arrivo alla Questura di Potenza nel mese di luglio del 2022.