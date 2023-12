Una foto del Rumita di Satriano di Lucania selezionata per la copertina di un concorso di fotografia di “Fotografia Europea”

Una fotografia scattata a Satriano durante il Carnevale di due anni fa, opera di Alessia Rollo, è stata selezionata come immagine di copertina per il concorso fotografico “La Natura ama nascondersi” nell’ambito della Fotografia Europea 2024. Alessia Rollo per 3 anni ha fatto un lavoro di ricerca antropologica e visiva sull’eredità di De Martino e i riti nel contemporaneo. La sua ricerca si chiama Paralle Eyes, è visibile (in parte) sul suo sito: Parallel Eyes.



Questa è un’altra testimonianza di come il Carnevale di Satriano continui ad attirare l’attenzione degli artisti, fungendo da ispirazione per creazioni che trascendono i confini locali e trovano risonanza in contesti artistici più ampi.

Fotografia Europea, un evento che si terrà a Reggio Emilia dal 26 aprile al 9 giugno 2024, rappresenta una piattaforma significativa per fotografi, curatori e collettivi europei. Quest’anno, il tema centrale è “La Natura ama nascondersi”, un concetto che sembra essere stato efficacemente catturato dalla fotografia scattata durante il nostro carnevale.

La partecipazione a questo festival offre ai fotografi selezionati un contributo di 3.000 € per la realizzazione di mostre, che saranno incluse nel programma del festival. La call per partecipare è aperta fino all’8 gennaio 2024, e le candidature saranno valutate da una giuria composta dal comitato artistico del festival.

Questa selezione rappresenta una notevole opportunità per i fotografi di esporre il loro lavoro a un pubblico internazionale. La selezione di una fotografia del nostro carnevale come copertina del concorso è un riconoscimento significativo per la comunità di Satriano e un incentivo per i fotografi a continuare a documentare e celebrare le tradizioni dell’Italia rurale.

La partecipazione alla Fotografia Europea è un’occasione per esplorare e presentare progetti fotografici che riflettono temi contemporanei e offrono nuove interpretazioni artistiche.

Clicca qui per andare sul sito ufficiale e leggere tutte le informazioni della call: La Natura ama nascondersi.