Potenza, Autobrindisi porta la luce del Natale all’Ospedale San Carlo di Potenza con l’iniziativa “Piccoli gesti che fanno famiglia”

La concessionaria Autobrindisi S.r.l., anche quest’anno, ha voluto portare un pò di calore e spirito natalizio presso l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, donando a favore della stessa un albero di natale illuminato, posizionato negli spazi antistanti all’edificio preposto all’accoglienza. L’iniziativa, chiamata “Piccoli gesti che fanno famiglia”, è simbolo dell’impegno di Autobrindisi verso la comunità della sua città, Potenza, nella quale ha sede e opera dal 1980, e si sposa perfettamente con lo slogan della concessionaria: “Le Vostre Auto, la Nostra Famiglia”.



Francesco Martinelli (socio e direttore commerciale): “Volevamo fare qualcosa di gradito per la nostra comunità in questo periodo di festività, per questo abbiamo pensato di cedere all’ospedale l’albero di natale, che solitamente posizioniamo nel piazzale della concessionaria”.



Anna Maria Genovese (socia): “Ci auguriamo che l’albero possa diffondere un pizzico di gioia natalizia a tutti coloro che lo guarderanno, in fondo l’albero di natale è da sempre simbolo di casa e famiglia”.



Infine, per celebrare l’iniziativa, la concessionaria ha anche coinvolto il famoso trio comico “La Ricotta”, che ha realizzato in loco un video comico impersonando i tre Re Magi. Il video è visionabile sui canali social del trio e della concessionaria dall’8 dicembre.