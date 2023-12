Wi-fi gratis nei Comuni della Basilicata: oltre 400 i punti d’accesso

Wi-Fi nei Comuni lucani e sviluppo dei servizi digitali per la promozione turistica. Regione Basilicata e Vodafone hanno dato vita a un accordo nel 2022 che, sulla scia di finanziamenti del Po Fesr Basilicata, sta impattando sull’infrastruttura digitale nel territorio lucano, contribuendo a colmare il gap presente in alcuni territori. Il progetto si realizza attraverso dorsali in fibra ottica e ponti radio, e prevede un’infrastruttura di accesso Wi-Fi nei comuni della Basilicata, inclusa la fornitura, installazione, gestione e manutenzione degli apparati di rete e di sicurezza necessari all’erogazione del servizio. Ad oggi il progetto risulta operativo e funzionante nei 115 comuni previsti, che rappresentano il 93% dei comuni lucani, compresa la città di Matera dove il segnale Wi-Fi gratuito della Regione arriva all’interno dell’area turistica dei Sassi.

L’iniziativa, finalizzata allo sviluppo e promozione turistica del territorio, si compone di 3 assi: copertura wi-fi in 115 comuni lucani; sviluppo di un sistema di autenticazione e accesso dedicato innovativo basato sul concetto di «Proximity Marketing»; portale Analytics per il turismo.

Questi assi sono integrati in modo che possano esserci dati condivisi a disposizione delle amministrazioni locali per incrementare servizi e migliorarne altri. Il tutto sempre nell’ottica di una piena valorizzazione del territorio. In particolare, con il portale Analytics Turismo, sviluppato per la Regione Basilicata, è possibile avere informazioni sulle presenze, provenienze, tempi di permanenza e dati demografici sintetici per le diverse categorie di visitatori presenti nei comuni lucani incrociando i dati con le informazioni provenienti dalla rete Wi-Fi e da altri canali (ad esempio i dati Istat).

Mettere a disposizione dei funzionari pubblici questo tipo di archivio consente di prendere decisioni fondate su dati sia qualitativi che quantitativi, utili ad una maggiore efficacia, vicinanza ai cittadini ed efficienza operativa. Ma veniamo a numeri che riguardano il progetto nel suo complesso: nel periodo aprile-ottobre sono stati registrati circa 5.000 nuovi contatti da utilizzare per eventuali iniziative di promozione turistica nazionale ed internazionale; il 50% delle persone collegate rientra nella fascia 25-44 anni; circa il 45% delle persone rimane collegata al sistema Wi-Fi da 1 ora a oltre 3 ore; 9.26 di terabyte scaricati come media giornaliera. «Con questo progetto – disse al lancio dell’iniziativa il presidente della Regione Vito Bardi – la Basilicata risponde totalmente alla richiesta dell’Europa di dotarsi di punti di accesso gratuiti alla rete wifi e si integra completamente con il progetto di WiFi Italia portato avanti centralmente da Infratel Italia e dal Mimit».

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno