Viggiano onora la “Freccia del Sud”. Il Palavejanum sarà intitolato a Pietro Mennea

Il Sindaco Amedeo Cicala e l’Amministrazione Comunale di Viggiano hanno deciso di intitolare il Palazzetto dello Sport “Palavejanum” a Pietro Mennea. Una scelta maturata da tempo e ratificata con convinzione attraverso la delibera di giunta comunale N.143/2023 del 6/10/2023 dal titolo “Intitolazione del Palavejanum di Viggiano a Pietro Mennea”. Un’idea condivisa ed apprezzata dall’intera comunità con l’obiettivo di omaggiare l’uomo, l’atleta, che più di ogni altro ha incarnato ed incarna i sogni ed i valori degli sportivi italiani. La “Freccia del Sud” è un simbolo di vittoria ma anche di onestà, fatica, sacrificio ed impegno civile.

Nella sua biografia, infatti, oltre alle incredibili imprese sportive culminate con i giochi olimpici di Mosca 1980, grazie ad un record mondiale (ancora oggi record continentale) scolpito nella storia, vi è l’enorme spessore di un Uomo che ha saputo affiancare alla dimensione sportiva anche quella Istituzionale, Sociale e Civile. Il suo impegno politico per difendere l’interesse della nazione all’interno del Parlamento Europeo, unito al profilo Culturale di un Uomo che ha saputo cogliere l’importanza dello studio e della conoscenza (Mennea ha conseguito quattro lauree: scienze politiche, giurisprudenza, lettere e scienze motorie), rendono il mito azzurro un vero e proprio punto di riferimento per le giovani generazioni. L’ esempio di Pietro Mennea come testimonianza concreta del fatto che un giovane di umili origini, cresciuto nell’estrema periferia del Sud, può farcela.

Nell’idea del primo cittadino di Viggiano, Amedeo Cicala, e dell’intera Amministrazione comunale, c’è anche e soprattutto questo tema: “lo Sport come speranza di riscatto per i giovani meridionali”. L’evento che il Comune di Viggiano ha organizzato per omaggiare il campione di Barletta ha però l’obiettivo di travalicare i confini della Basilicata e del Sud, provando a raggiungere una dimensione nazionale. La Cerimonia di Intitolazione si terrà Sabato 16 Dicembre alle ore 10 presso il Palavejanum di Viggiano. Nel corso dell’iniziativa verranno scoperte una targa celebrativa ed un imponente murale realizzato in queste settimane dagli artisti lucani Selenia Calcagno e Giuseppe Di Tolla.

E’ opportuno sottolineare che, fin dal primo momento, Manuela Olivieri ( Moglie di Pietro e Presidente della Fondazione Mennea ONLUS) ha accolto con entusiasmo la proposta del Sindaco, e sarà presente alla manifestazione. Parteciperanno all’iniziativa, inoltre, i maggiori livelli Istituzionali della Regione Basilicata, i rappresentanti regionali della FIDAL, il delegato provinciale del CONI, numerose associazioni sportive e gli studenti delle scuole del Comune di Viggiano.