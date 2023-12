Brienza, l’Avis Burgentia si tinge di rosa. Tra le squadre di Calcio A5 anche le ragazze allenate da mister Cappa

L’Avis Burgentia si tinge di rosa. E’ ufficiale. Tra le squadre in gara per la Coppa Italia di Serie C di calcio a 5 ci saranno anche le calciatrici della squadra burgentina. Occhi puntati su “APD Avis Burgentia- Comprensorio Sport Pisticci” oggi (domenica 3 dicembre), alle ore 16:00, sul campo del Palaolimpia di Pisticci. Ad annunciarlo il Presidente dell’APD Avis Burgentia, Cristian Memoli ed il Mister Carmine Cappa. “Si concretizza un progetto ambizioso – si legge nella nota della società – che per la prima volta nella storia del calcio burgentino vede le donne protagoniste di una grande scommessa. Investiamo su un gruppo di ragazze che di certo saprà rappresentare non solo la nostra Città, ma anche le altre comunità di appartenenza come Satriano di Lucania, Acciaroli, Altavilla Silentina. La partecipazione dell’APD Avis Burgentia ad una competizione sportiva di taglio regionale è un momento che segna un netto cambiamento di passo nella storia dello sport del nostro paese. Siamo, pertanto, estremamente orgogliosi che le nostre ragazze scendano in campo sotto lo stemma del corvo a rappresentare la nostra società sportiva ed i nostri valori. Così da domenica le nostre ragazze inizieranno a scrivere una nuova pagina del calcio lucano. Forza Avis! Forza ragazze! Forza Brienza!”, ha concluso il mister.