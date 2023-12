Cultura, divertimento, spettacoli e la prima edizione invernale di Tipica. A Vietri di Potenza numerosi eventi dal 3 dicembre al 7 gennaio

Iniziative al via domenica 3 dicembre con l’accensione delle luminarie e lo spettacolo “Rock Scotellaro”. Organizzata anche una edizione natalizia di “Tipica”

Saranno festività natalizie ricche di iniziative a Vietri di Potenza, grazie al cartellone di eventi realizzato dall’amministrazione comunale con la preziosa e fattiva collaborazione delle associazioni. Tanti eventi che prenderanno il via domenica 3 dicembre, alle ore 19, con l’accensione delle luminarie da Piazza XXIII Novembre, e a seguire – mezz’ora più tardi presso la sala convegni – lo spettacolo “Rock Scotellaro” con Dino Paradiso e Manuel Brando (musiche di Giocondo Margarita) a cura della Fondazione Appennino. Gli eventi, che vedono il coinvolgimento del mondo del volontariato e della comunità, continueranno giovedì 14 dicembre l’inaugurazione del percorso poetico “Il tempo dell’attesa” (con le poesie sulle pensiline) a cura dell’associazione Le Ali di Frida, che in serata, alle 20 nella sala convegni, metterà in scena il recital “La lunga notte di Olimpia, storia di una madre coraggio”. Il 15 dicembre ritorna la rassegna “Vietri d’Autore” con la presentazione del libro “Il coraggio della Felicità” di Loredana Scaiano, a cura della Pro Loco. Sabato 16 e domenica 17 dicembre in piazza l’Avis di Vietri per Telethon con la raccolta fondi benefica per finanziare la cura delle malattie genetiche rare. Lunedì 18 dicembre nella Chiesa Madre, alle ore 19, il Concerto di Natale a cura dell’associazione culturale “Coro Polifonico Melos” di Potenza e del coro delle voci bianche dell’IC di Vietri.

Gli eventi continueranno il 22 dicembre con il Villaggio di Babbo Natale in Piazza XXIII Novembre e il 23 dicembre la tanto attesa, prima edizione, di Tipica Christmas Edition (a cura di Pro Loco, Teatrando e Vietri & La Movida), che richiamerà la tanto partecipata edizione estiva, questa volta in via San Francesco con gastronomia e tipicità, oltre che mercatini natalizi. Domenica 24 dicembre per le vie del paese, in mattinata, lo spettacolo della Christmas Street Band, alle ore 12 Babbo Natale incontra i bambini, a cura delle associazioni ANGV Basilicata e Agri Horse di Vietri. A Santo Stefano Tombolagio, la tombolata curata dall’associazione Agio nella sala convegni. Mentre il 6 gennaio “Arriva la Befana”, a cura di Protezione Civile Vietri e Agri Horse in piazza dell’Emigrante. Il cartellone di eventi si chiuderà domenica 7 gennaio al Palazzetto dello Sport con “Percorsi DiVersi”, a cura di Ali di Frida, Sport e Salute e Forma Mentis e delle associazioni sportive locali.

“Saranno festività natalizie – dichiara il sindaco, Christian Giordano – ricche di eventi, con un taglio marcatamente culturale e capace di coinvolgere tutta la comunità. Insieme alla Pro Loco e alle altre associazioni, che ringrazio, abbiamo infatti pensato di proporre un programma di eventi diversificato e speriamo capace di accontentare tutte le fasce di età. Oltre a dei momenti di riflessione avremo modo di apprezzare la versione invernale dell’ormai noto percorso gastronomico “Tipica”. Dopo lo straordinario successo dell’estate a Vietri 2023, in questa maniera, puntiamo a rendere la nostra comunità più viva e coesa anche nel periodo delle festività natalizie”.