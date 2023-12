Controlli della Polizia a Potenza. Furti: emessi due fogli di via. Controllate oltre 2mila persone e centinaia di mezzi

Continua senza sosta l’attività della Polizia a Potenza e nel Potentino al fine di intensificare l’attività di prevenzione dei reati predatori. Il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari ha disposto mirati servizi di controllo del territorio, durante i quali, mei giorni scorsi. personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico notava due soggetti sospetti all’interno di un’autovettura che osservavano i vari ingressi delle abitazioni di questa via Vaccaro a Potenza. Fermata l’autovettura, si appurava che la stessa era stata noleggiata presso un’azienda operante nel napoletano e si verificava che i due occupanti, entrambi residenti a Napoli, erano gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio.

In considerazione del fatto che i soggetti non fornivano alcuna giustificazione circa la loro presenza a Potenza e che, inoltre, non riferivano di avere alcun tipo di interesse nella città, il Questore di Potenza adottava, nei loro confronti, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno, per la durata di due anni, nel comune di Potenza.

Anche sul versante del contrasto all’illecito traffico di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha intensificato le proprie attività tanto che a Potenza, nei giorni scorsi, la Squadra Mobile ha proceduto all’arresto in flagranza di un diciannovenne potentino trovato in possesso di 100 grammi di cocaina. L’attività è scaturita da un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani del capoluogo. Nello specifico, gli operatori della Polizia di Stato procedevano al controllo di un veicolo con a bordo due persone; il passeggero, fin da subito, manifestava nervosismo e disagio.

I poliziotti decidevano, quindi, di approfondire il controllo e, in effetti, nel borsello del passeggero si rinveniva una busta in cellophane trasparente (normalmente utilizzata per il sottovuoto) con sostanza in parte solida e in parte polverulenta, di colore bianco, avente le caratteristiche della cocaina. Il giorno successivo, l’arresto è stato convalidato dal GIP che ha disposto l’applicazione, nei confronti del giovane, della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Oltre a quanto sopra riassunto, durante i servizi di controllo del territorio “ad alto impatto” disposti dal Questore e svolti nel mese di novembre con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata” sono stati raggiunti i seguenti risultati:

Autovetture controllate: 1068

Persone controllate: 2121 di cui positive SDI (Sistema di indagine): 403

Sanzioni al Codice della Strada: 29

Sanzioni per guida sotto effetto di alcool: 2

Segnalazioni art. 75 DPR 309/90: 1, nei confronti di un minore con sequestro 2,7 grammi di hashish.