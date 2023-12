Addio a Saverio Postiglione. A sei anni dall’incidente non ce l’ha fatta il giovane motociclista di Pignola

Ha lottato come un leone, ma non ce l’ha fatta, nonostante la famiglia le abbia provate tutte pur di poterlo riabbracciare. Dopo oltre sei anni dal grave incidente dove rimase coinvolto, Saverio Postiglione di Pignola, che all’epoca dei fatti aveva 34 anni, è deceduto oggi. Il giovane rimase gravemente ferito e finì in coma dopo un incidente avvenuto sul territorio di Pignola, il 29 agosto 2017, quando in sella alla sua moto andò a finire in una scarpata dopo il contatto con un altro mezzo. Prima il trasferimento all’Ospedale “San Carlo” di Potenza poi ad un centro specializzato di Parma. Saverio a 116 giorni dall’incidente si svegliò da coma, dopo che gli amici motociclisti lo salutarono prima del trasferimento da Potenza in direzione Parma.

Saverio, sposato sposato con una ragazza di Vietri di Potenza e con due figli, è rientrato in coma qualche tempo dopo il leggero risveglio. Le sue condizioni negli anni sono peggiorate, fino al decesso di questa mattina, avvenuto mentre si trovava ricoverato in una clinica di Avellino.

La salma di Saverio è ora in viaggio verso Pignola.

Claudio Buono