Neve e ghiaccio nel Potentino, interventi dei Vigili del Fuoco. Albero su auto a Potenza, incidente sul Raccordo

A causa del cattivo tempo i Vigili del Fuoco della provincia di Potenza hanno effettuato diversi interventi. Alcuni alberi sono caduti spezzando cavi elettrici e bloccando diverse strade. In via dei Mille a Potenza un albero cadendo ha travolto una vettura parcheggiata lungo la strada. Sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano nel comune di Potenza, un’auto ha perso il controllo a causa del fondo stradale ghiacciato e si è capovolta. Il conducente ha riportato lievi ferite ed il raccordo autostradale è stato chiuso per il tempo necessario alla messa in sicurezza. Sul posto Polizia Stradale e Anas.