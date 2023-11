Nazionali di calcio, da quale regione proviene la maggior parte degli Azzurri? Lombardia regna sovrana, Basilicata totalmente assente

News.Superscommesse.it ha condotto uno studio volto a scoprire da quali regioni d’Italia provengono la maggior parte dei calciatori delle nostre Nazionali di calcio, Italia, Italia Under 21 e Italia Femminile, basandosi sulle più recenti convocazioni dei diversi CT. Il risultato emerso da questa particolare analisi è schiacciante: la Lombardia risulta in vetta in tutti e tre i casi. Al contrario, gli Azzurri e le Azzurre provenienti dal Sud scarseggiano (12%), mentre salta all’occhio la totale assenza di giocatori dalle regioni Umbria, Abruzzo, Basilicata e Valle D’Aosta.

Nazionale Maschile: Lombardia prima con 7 sette giocatori, argento per il Friuli Venezia Giulia

Nel caso dell’Italia di Luciano Spalletti, i calciatori della rosa azzurra nati in Lombardia sono 7: Acerbi, Bastoni, Calabria, Dimarco, Darmian, Locatelli e Colpani. Seguono poi altre 4 regioni: Friuli Venezia Giulia (Meret, Provedel, Vicario e Cristante), Piemonte (Buongiorno, Gatti e Kean), Liguria (Cambiaso, Chiesa ed El Shaarawy), poi Lazio (Politano, Scamacca e Frattesi). Completamente assenti Puglia, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Molise, Veneto, Umbria, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta. Di seguito la classifica con la regione di nascita e i calciatori provenienti da quella specifica zona d’Italia.

Italia U21: lombardi in maggioranza, secondo e terzo posto per Emilia Romagna e Piemonte

La Lombardia è la regione madre anche per gli Azzurrini, ma in questo caso condivide il suo ruolo di protagonista con l’Emilia Romagna. Sono infatti 6 i giocatori lombardi (Sassi, Pirola, Colombo, Barbieri, Zanotti e Ndour) e 5 anche quelli emiliani (Casadei, Turicchia, Prati, Giovane e Zacchi). Segue poi il Piemonte con 4 azzurri: Miretti, Desplanches, Bianco e Gnonto. Timida presenza della Puglia con Guarino, nessuna traccia di Umbria, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Valle d’Aosta, Trentino, Liguria, Marche, Molise, Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Calabria.

Italia Femminile: Lombardia in vetta con 11 Azzurre, poi Toscana, Lazio, Piemonte ed Emilia-Romagna

Nel caso delle Azzurre, la Lombardia domina senza rivali, con ben 11 giocatrici: parliamo di Serturini, Cernoia, Cantore, Giuliani, Merlo, Bergamaschi, Dragoni, Galli, Cambiaghi, Giacinti e Girelli. Baldi, Di Guglielmo, Linari, Severini e Tortelli provengono invece dalla Toscana, mentre Bartoli, Caruso e Greggi dal Lazio. Stesso apporto quello del Piemonte, regione nativa di Salvai, Bonansea, Bonfantini, e dell’Emilia Romagna, con Piemonte, Orsi e Lenzini. Non si vede la Sardegna, così come non compaiono Puglia, Calabria, Basilicata, Umbria, Valle d’Aosta e Abruzzo.