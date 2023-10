Piscine fuori terra: la protezione invernale passa per le coperture in alluminio

Inserire nel giardino così come nel terrazzo della propria abitazione una piscina fuori terra permette di dare vita a un’area relax in tempi piuttosto rapidi, dato che non richiede vengano effettuati lavori di scavo né che debba essere avviato un iter burocratico.

Naturalmente, queste strutture sono estremamente versatili e permettono anche di essere agevolmente rimosse nei periodi di inutilizzo. In ogni caso, è bene ricordare che al giorno d’oggi è possibile usufruire della piscina fuori terra anche in inverno, semplicemente fornendole una protezione adeguata.

Per esempio, si può valutare l’installazione di una copertura per piscina, una soluzione funzionale e al tempo stesso anche in grado di valorizzare lo spazio outdoor, soprattutto optando per modelli realizzati in un materiale ricercato ed elegante come l’alluminio.

A chi rivolgersi per l’installazione di una copertura in alluminio?

Per proteggere la piscina fuori terra con una copertura in alluminio è importante rivolgersi ad aziende di riferimento del settore, in grado di dare vita a creazioni su misura e rispondere a ogni genere di necessità.

In quest’ambito, una vera e propria realtà leader a livello europeo è Abritaly, che vanta un’esperienza di oltre 40 anni e attualmente presenta in catalogo più di 45 prodotti, tutti contraddistinti da un design italiano.

Nel dettaglio, le coperture per piscine in alluminio progettate da Abritaly sono realizzate in acciaio inox e in acciaio M8/A2, materiali in grado di garantire al contempo prestazioni elevate e un impatto estetico accattivante.

Le caratteristiche di una copertura per piscina fuori terra in alluminio

Le coperture per piscine fuori terra in alluminio si integrano con naturalezza all’interno di qualsiasi ambiente, comprese le aree relax delle strutture ricettive.

Per quanto riguarda i modelli, è possibile optare per diverse soluzioni, come per esempio la copertura alta in alluminio fissa e multiangolo oppure la copertura alta in alluminio murale e multiangolo. Si tratta di strutture dal design elegante che permettono di creare una zona relax intorno alla piscina da sfruttare in ogni momento dell’anno.

Un’altra tipologia progettata per valorizzare con stile l’ambiente in cui viene inserita è la copertura in alluminio XXL, ideale per le piscine di grandi dimensioni come quelle di hotel, spa e altre strutture aperte al pubblico.

Affidandosi alle migliori realtà del settore, inoltre, si ha l’opportunità di usufruire di numerose possibilità di personalizzazione.

Abritaly, per esempio, permette innanzitutto di scegliere tra numerosi colori, così da rendere la struttura del tutto in armonia con l’ambiente circostante nonché con le caratteristiche della vasca. In più, si può valutare di installare nella struttura porte di accesso e finestre, con cui ventilare al meglio l’area relax.

Perché investire in una copertura in alluminio per piscine fuori terra?

Proteggere la piscina fuori terra tutto l’anno con una copertura in alluminio permette di usufruire di una serie di vantaggi, innanzitutto dal punto di vista della pulizia e della manutenzione.

Infatti, la struttura distesa permette di salvaguardare la vasca dall’azione degli agenti atmosferici, che in inverno possono essere anche di intensità piuttosto elevata. Oltre che tutelare da piogge abbondanti, vento e neve, una copertura in alluminio permette anche di evitare che sul fondo della piscina si depositino insetti, piccoli rami e detriti.

La riduzione degli interventi di manutenzione, naturalmente, porta vantaggi anche dal punto di vista economico, dato che permette di risparmiare sulle spese legate all’acquisto dei prodotti necessari per tenere l’acqua della vasca pulita.

Infine, è bene ricordare che una copertura per piscina fuori terra permette di incrementare anche il livello di sicurezza dell’area relax, in quanto riduce le possibilità che si verifichino cadute accidentali in acqua da parte di tutti quei soggetti più fragili come bambini, anziani e animali domestici.